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Рабочего насмерть придавило трактором в Пензе

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В Пензе погиб сотрудник одной из организаций на улице Бийской. Мужчину придавило трактором, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Трагедия произошла 23 марта в помещении предприятия, оказывающего транспортные услуги. Мужчина 1961 года рождения занимался ремонтом трактора, когда неожиданно сорвался домкрат и его придавило техникой, пишет ИА «Пенза-пресс».

В результате происшествия рабочий погиб на месте. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Проводится комплекс проверочных мероприятий, обстоятельства инцидента и ответственные лица устанавливаются.

Следователь примет решение о возбуждении уголовного дела по результатам проверки.

19 марта в городе Сердобске Пензенской области при разборе конструкций неэксплуатируемого здания произошло обрушение бетонных плит. Работы производили семь человек, один из них попал под завалы. От полученных травм он скончался.

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