Собянин заявил об отсутсвии реальной картины по коронавирусу в регионах

Реальной картины по распространению коронавирусной инфекции в российских регионах нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о мерах по борьбе с инфекцией во вторник, 24 марта.

Также он попросил российского лидера дать поручение обеспечить контроль ситуации в субъектах РФ руководителю администрации президента Антону Вайно.

«Чтобы мы вместе навалились на эту историю, начали жестко контролировать, потому что не все регионы понимают. Ну, он видит, что один заболевший. Дело в том, что объем тестирований очень низкий, и реальной картины никто не знает», — приводятся слова Собянина на сайте Кремля во вторник, 24 марта.

При этом мэр столицы подчеркнул, что для регионов подготовлены специальные поручения, в которых рассчитаны количество и стандарты больничных коек и реанимационных мест и пр.

Ранее во вторник сообщалось, что за последние сутки в 14 регионах России зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом.

Позднее стало известно о шести новых случаях заболевания в республике Крым.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.