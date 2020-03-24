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Ямочный ремонт стартует в Томске

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В Томске 26 марта начнется ликвидация дефектов улично-дорожной сети. Ямочный ремонт проведут с использованием литого асфальтобетона.

Ямы были выявлены на дорогах Томска после схода снега. На проведение ремонта с использованием всесезонных технологий направят 6 млн рублей. Около 5 млн рублей потребуется на проведение работ с литым асфальтобетоном, еще 1 млн рублей направят на применение холодных смесей. Об этом сообщает РИА «Томск».

До начала мая планируется отремонтировать 1,9 тыс. кв. м проезжей части. Подрядчики проведут ремонт на улицах Яковлева, Красноармейской, Сибирской, Дальне-Ключевой, Льва Толстого, Герцена, а также на проспектах Ленина и Фрунзе.

Всесезонные смеси позволяют проводить ямочный ремонт до наступления плюсовых температур.

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