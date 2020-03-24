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Ученые рассказали о связи коронавируса и гипертонии

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Ученые исследовали, какими заболеваниями страдали умершие больные коронавирусом, и выяснили, что чаще всего у них была гипертония. Повышенным давлением страдали 38% инфицированных, говорится в китайском исследовании.

Российские ученые подчеркнули, что гипертония, как и другие сердечно-сосудистые заболевания, может обостряться в том числе и от страха перед коронавирусом.

Дополнительную тревогу у медиков вызвало сообщение о том, что популярные лекарства от гипертонии (ингибиторы АПФ), регулирующие кровяное давление, могут ухудшить прогноз при коронавирусе. Гипотеза связана с тем, что патоген «цепляется» за клетки через тот самый фермент, который увеличивается в количестве на поверхности клеток при лечении этими лекарствами.

Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5-100») Давид Наимзада пояснил, что пока эта теория не нашла доказанного клинического подтверждения.

Подробнее читайте в материале «Известий» 25 марта

коронавирус

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