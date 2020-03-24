Прямой эфир

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Резкое ухудшение погоды ожидается в Башкортостане. В республике выпадет дождь с мокрым снегом.

Согласно прогнозам, осадки ожидаются вечером 24 марта, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 25 марта. По данным синоптиков, в Башкортостане ожидается дождь со снегом. Из-за этого на дорогах образуется гололедица, возможно налипание снега на провода. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Кроме того, местами возможен туман, из-за которого видимость снизится до 500–1000 м. В ночные часы похолодает до –5 градусов.

Ранее сообщалось, что в Норильске 24 марта из-за метели перекрыли дорогу в аэропорт. Порывы ветра достигали 27 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ухудшение погоды прогнозируют на территории Якутии
Жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020