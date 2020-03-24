Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

Резкое ухудшение погоды ожидается в Башкортостане. В республике выпадет дождь с мокрым снегом.

Согласно прогнозам, осадки ожидаются вечером 24 марта, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 25 марта. По данным синоптиков, в Башкортостане ожидается дождь со снегом. Из-за этого на дорогах образуется гололедица, возможно налипание снега на провода. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Кроме того, местами возможен туман, из-за которого видимость снизится до 500–1000 м. В ночные часы похолодает до –5 градусов.

Ранее сообщалось, что в Норильске 24 марта из-за метели перекрыли дорогу в аэропорт. Порывы ветра достигали 27 м/с.