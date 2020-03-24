Почти 100 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления в Коми

В Республике Коми в этом году в зоне подтопления могут оказаться 95 населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек. Для размещения подготовлены 78 пунктов.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе главы республики, было принято решение сформировать девять стационарных круглосуточных постов для дежурства и обслуживания ледовых переправ. Кроме того, уже подготовлены 78 пунктов временного размещения граждан на время половодья.

Согласно прогнозам, на юге Коми ледоход на реках начнется в конце апреля, на северо-востоке — в конце мая.

Ранее 24 марта сообщалось, что на нескольких реках Курганской области зафиксирован подъем. Уровень воды за последние сутки увеличился на реках Тобол, Миасс и Исеть.