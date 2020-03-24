Прямой эфир

Девушку экс-солиста «Иванушек» Яковлева выселят из квартиры

0
Фото: instagram.com/Александра Куцевол (@sashakutsevol)
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девушку умершего экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева принудительно выселят из его квартиры. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил сайт kp.ru.

Скончался экс-солист группы «Иванушки» Олег Яковлев
Музыкант ушел из жизни в возрасте 47 лет

По информации издания, Александра Куцевол отказалась добровольно освобождать принадлежавшую артисту жилплощадь, несмотря на то что проиграла судебную тяжбу за эту квартиру.

Как пишет НСН, адвокат наследников Яковлева в настоящее время занимается получением исполнительного листа, который позволит приставам заняться выселением Куцевол.

Квартира Олега Яковлева находится в доме на Дербеневской набережной в Москве. Ее стоимость оценивается в 20 млн рублей. В ноябре 2019 года Куцевол дали три месяца на то, чтобы съехать, но она отказалась сделать это.

Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года от пневмонии. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.

Яковлев и Куцевол не состояли в официальном браке. По завещанию исполнителя недвижимость отошла актеру Роману Радову. Как пишет «Федеральное агентство новостей», законные наследники Яковлева обвиняют Александру Куцевол в мошенничестве, подчеркивая, что девушка пытается преступным путем заполучить наследство музыканта. Уточняется, что приставы будут ломать двери в случае отказа Куцевол покинуть квартиру. Согласно информации от близких певца, в квартире также проживают и ее родители

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-«Иванушку» Яковлева похоронили на 40-й день после смерти
Москва прощается с экс-«Иванушкой» Олегом Яковлевым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020