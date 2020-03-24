Девушку экс-солиста «Иванушек» Яковлева выселят из квартиры

Девушку умершего экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева принудительно выселят из его квартиры. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил сайт kp.ru.

По информации издания, Александра Куцевол отказалась добровольно освобождать принадлежавшую артисту жилплощадь, несмотря на то что проиграла судебную тяжбу за эту квартиру.

Как пишет НСН, адвокат наследников Яковлева в настоящее время занимается получением исполнительного листа, который позволит приставам заняться выселением Куцевол.

Квартира Олега Яковлева находится в доме на Дербеневской набережной в Москве. Ее стоимость оценивается в 20 млн рублей. В ноябре 2019 года Куцевол дали три месяца на то, чтобы съехать, но она отказалась сделать это.

Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года от пневмонии. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.

Яковлев и Куцевол не состояли в официальном браке. По завещанию исполнителя недвижимость отошла актеру Роману Радову. Как пишет «Федеральное агентство новостей», законные наследники Яковлева обвиняют Александру Куцевол в мошенничестве, подчеркивая, что девушка пытается преступным путем заполучить наследство музыканта. Уточняется, что приставы будут ломать двери в случае отказа Куцевол покинуть квартиру. Согласно информации от близких певца, в квартире также проживают и ее родители