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В Армении закроют предприятия из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Vahram Baghdasaryan/Photolure
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В Армении запретили работу всех предприятий, кроме стратегически важных, из-за коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ вице-премьера страны Тиграна Авиняна размещен на сайте кабинета министров.

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«На всей территории Армении до 31 марта запрещается заниматься видами экономической деятельности за исключением изложенных в приложении к приказу», — цитирует слова документа «РИА Новости» во вторник, 24 марта.

Разрешается деятельность сельскохозяйственных предприятий, а также производства и реализация продуктов питания, средств гигиены, лекарств и медицинских препаратов, выпуск оборонной продукции и др.

Также будет разрешена работа наземного, воздушного и трубопроводного транспорта, а также финансовых, страховых и телекоммуникационных организаций. Продолжит работу почта.

Ранее во вторник сообщалось, что в Армении закроют все рестораны и кафе. Исключение будет сделано только для служб доставки.

С 16 марта по 14 апреля в стране действует режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса. На 24 марта в Армении подтверждено 235 случаев коронавируса.

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