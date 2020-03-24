Выбежавшего на оторвавшуюся льдину пса спасли в Барнауле

В Барнауле домашняя собака выбежала на лед реки Оби и оказалась на оторвавшейся льдине. Собаку помогли эвакуировать спасатели.

По словам жительницы Научного городка, она вышла погулять со своим питомцем Оскаром. Внезапно пес решил выбежать на рыхлый лед Оби. Собака оказалась на оторвавшейся льдине, которую начало уносить течением. Самостоятельно вернуться на берег пес уже не мог.

Женщина обратилась за помощью к спасателям. Им удалось добраться до собаки на лодке и спасти питомца, сообщает altapress.ru.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае удалось спасти детеныша тюленя, которого на льду унесло от матери на отколовшейся льдине.