Названы сроки завершения кризиса из-за коронавируса

Кризис, связанный с распространением коронавируса, продлится как минимум до конца года. Об этом 24 марта в интервью агентству DPA заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

По его мнению, людям придется перестроить «социальную жизнь и трудовую деятельность» до тех пор, пока не будет разработана вакцина. Также он одобрил действия властей Германии по ограничению социальных контактов населения.

Ранее, 17 марта, в немецком Институте Роберта Коха заявили, что пандемия коронавируса может продлиться два года, а инфекция будет распространяться волнами.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 392 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тыс. человек.