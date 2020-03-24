Ограничение движения грузовиков отменили в Псковской области

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области признал утратившим силу приказ о введении ограничения движения грузовиков на дорогах регионального значения. Однако локальные ограничения продолжат действовать на ряде трасс.

Запрет на выезд грузовиков должен был действовать с 23 марта по 21 апреля включительно. Однако региональное ограничение власти решили не вводить, сообщает Псковская лента новостей. При этом будут действовать ограничения, которые были введены Псковавтодором и подрядными организациями.

В частности, со 2 марта ограничения действуют на шести участках дорог в Опочецком районе. С 4 марта ограничено движение на дорогах из Идрицы в Чайку и Апросово в Себежском районе. С 5 марта для грузовиков закрыты пять участков в Плюсском районе, а с 10 марта на дороге Кокорево–Павы в Порховском районе.