В Сети предложили способ рассчитать количество туалетной бумаги для карантина

Разработчик Бен Сассоон и художник Сэм Харрис из Лондона создали сайт, при помощи которого пользователи могут рассчитать необходимое количество туалетной бумаги на время карантина из-за коронавируса. Сайт находится по адресу howmuchtoiletpaper.com.

Пользователям предлагают ввести количество имеющихся у них рулонов туалетной бумаги, а также указать, сколько раз в день они пользуются туалетом. По этим данным сервис рассчитает, на сколько дней хватит имеющегося запаса и достаточно ли его на весь срок карантина.

Данные сайта свидетельствуют, что пользователи в среднем закупают на 500% больше туалетной бумаги, чем требуется, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает НСН, на фоне сообщений о карантинных мерах из-за коронавируса люди во многих странах мира первым делом закупали туалетную бумагу и продукты длительного хранения. 20 марта в США угнали фургон с туалетной бумагой.

В России, например, с полок магазинов быстро исчезла гречка. Кроме того, компания Zewa 21 марта сообщила о росте спроса на туалетную бумагу на 40%.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 392 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек.