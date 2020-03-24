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СМИ нашли «русского» Винни Пуха в одной из первых книг Алана Милна

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Фото: РЕН ТВ
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Персонаж Винни Пуха в одном из первых изданий книги Алана Милна о приключениях плюшевого медвежонка оказался русским и носил шапку, похожую на ушанку. Об этом говорится в новостном сюжете телеканала РЕН ТВ во вторник, 24 марта.

Отмечается, что британский иллюстратор Эрнест Шепард изобразил героя, соответствующего стереотипам о «русском медведе» — кроме ушанки, он одет в лапти и держит балалайку.

Книгу именно с таким изображением Винни Пуха издали в 1929 году. В Советском Союзе ее напечатали спустя 30 лет.

Писатель Алан Милн родился в Лондоне в 1882 году. Получил образование в Вестминстерской школе и Тринити-колледже Кембриджского университета, где изучал математику. Литературную карьеру начал в 1920-х годах, работал в журналах Granta и Punch. Первые его произведения не принесли славы. Однако когда у Милна с женой родился сын, Кристофер Робин, он начал сочинять для него истории. Славу писателю принесли книги «медведе с опилками в голове» — «Винни Пух» и «Дом Винни Пуха». Прототипом мальчика из книги стал его сын.

В июне 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что мультфильм о Винни Пухе, снятый в советские годы, оказался на четвертом месте среди самых популярных анимационных фильмов россиян.

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