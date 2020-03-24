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Верховный суд РФ отклонил апелляцию партии «Гражданская инициатива»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Верховный суд РФ оставил без изменения приговор в отношении партии «Гражданская инициатива», деятельность которой была временно приостановлена по требованию Минюста РФ.

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«Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник, 24 марта.

По данным Минюста, по итогам проведенной в 2018 году плановой документарной проверки ведомство дважды выносило предупреждения в адрес «Гражданской инициативы». Нарушения не были устранены в полном объеме в установленный срок, после чего было подано административное исковое заявление о приостановке деятельности партии на три месяца.

В январе Верховный суд удовлетворил иск РФ о приостановке на три месяца деятельности партии. В свою очередь партия просила отказать в удовлетворении заявленных требований.

«Гражданская инициатива» — либеральная политическая партия, которую возглавляет бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков. В 2018 году от нее на пост президента России баллотировалась телеведущая Ксения Собчак.

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