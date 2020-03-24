Прямой эфир
Сюжет:

Капремонт улицы Больничной в Южно-Сахалинске завершится в октябре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Южно-Сахалинске начался капитальный ремонт улицы Больничной. Сейчас ограничен проезд от перекрестка с проспектом Мира до поворота к Сахалинской областной клинической больнице.

Работы разделены на этапы, чтобы обойтись без полного перекрытия улицы, сообщает ИА SakhalinMedia. Первый участок откроют к началу лета. На время ремонта общественный транспорт (маршруты № 15 и 34) будет двигаться по улице Авиационной.

Второй этап затронет 350-метровый участок от поворота на областную больницу до здания № 76. Затем будет капитально отремонтирован последний участок — до улицы Ленина. Полностью закончить капитальный ремонт улицы Больничной планируется в октябре 2020 года.

Напомним, в Южно-Сахалинске построят четыре новых моста. Три сдадут уже в 2020 году, а один — в начале 2021 года. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, мост появится на улице 2-й Центральной через реку Хомутовку, два — на улице Ленина через реки Красносельскую и Рогатку и еще одна переправа — на улице Украинской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порядка 25 км дорог заасфальтируют на Сахалине в 2020 году
Участок улицы Больничной в Южно-Сахалинске закроют на ремонт

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020