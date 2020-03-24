Капремонт улицы Больничной в Южно-Сахалинске завершится в октябре

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Южно-Сахалинске начался капитальный ремонт улицы Больничной. Сейчас ограничен проезд от перекрестка с проспектом Мира до поворота к Сахалинской областной клинической больнице.

Работы разделены на этапы, чтобы обойтись без полного перекрытия улицы, сообщает ИА SakhalinMedia. Первый участок откроют к началу лета. На время ремонта общественный транспорт (маршруты № 15 и 34) будет двигаться по улице Авиационной.

Второй этап затронет 350-метровый участок от поворота на областную больницу до здания № 76. Затем будет капитально отремонтирован последний участок — до улицы Ленина. Полностью закончить капитальный ремонт улицы Больничной планируется в октябре 2020 года.

Напомним, в Южно-Сахалинске построят четыре новых моста. Три сдадут уже в 2020 году, а один — в начале 2021 года. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, мост появится на улице 2-й Центральной через реку Хомутовку, два — на улице Ленина через реки Красносельскую и Рогатку и еще одна переправа — на улице Украинской.