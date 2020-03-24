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Интернет-акция «Читаем о войне» стартовала в Тульской области

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В Тульской области с 23 марта проходит интернет-акция «Читаем о войне». Она проводится по инициативе Тульского военно-исторического музея в преддверии 75-летия Великой Победы.

Участие в акции могут принять и жители России, и граждане зарубежных стран. Для этого необходимо записать на видео любимое стихотворение о войне или отрывок из произведения, а затем выложить запись в соцсети с хэштегами #читаемовойне, #нашапобеда71, #вирусnet, уточняют «Тульские известия».

С 18 марта по 22 июня в городах России и странах СНГ пройдет акция «Сад Победы». В рамках акции в городах будут высаживать деревья в знак памяти о погибших в Великую Отечественную войну.

Участие в акции планируют принять не менее 2–3 млн человек, в числе которых известные общественные деятели, спортсмены, актеры, музыканты.

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