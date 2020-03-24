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Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире состоится 26 марта. Россия получила соответствующее уведомление и начала подготовку, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Готовимся к этому мероприятию», — сказал Песков журналистам «РИА Новости» во вторник, 24 марта.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее в тот же день о возможном проведении саммита 26 марта сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники. Отмечалось, что конференция должна состояться вечером по японскому времени (днем в России и Европе).

20 марта стало известно, что саммит «двадцатки» пройдет в онлайн-формате по инициативе председательствующей страны — Саудовской Аравии. Это будет первый опыт проведения встречи G20 по видеосвязи. Основной темой предстоящего саммита G20 станут меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer, в мире насчитывается более 391 тыс. заболевших, более 17 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.

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