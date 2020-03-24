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Число случаев заражения коронавирусом в ФРГ превысило 30 тыс.

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Фото: Global Look Press/Leif-Hendrik Piechowski
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В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 30 тыс. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил немецкий телеканал N-TV.

«В настоящее время органы здравоохранения страны сообщают о 30 174 инфицированных», — говорится в сообщении. Как отмечается, эта цифра может увеличиться в течение дня.

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Накануне первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на инфицирование дал отрицательный результат. В ближайшие несколько дней ей предстоит пройти еще несколько проверок, пишет «Газета.ру». По словам политика, сдать анализ ее побудили «рекомендации Института Роберта Коха».

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что врач, который делал Меркель в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. В тот же день канцлер объявила об ужесточении карантинных мер по всей Германии.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 387 тыс. случаев заболевания, скончались 16,7 тыс. человек. В ФРГ скончались 132 пациента, еще 422 выздоровели.

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