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Ямочный ремонт провели на дорогах Рязани

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В Рязани на нескольких улицах выполнили ямочный ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт завершен на улицах Семченской, Вокзальной, Коломенской, Стройкова, Княжье Поле, Полевой. В порядок приведено 450 кв. м покрытия, уточняет РИА «7инфо».

Также рабочие выровняли дорожное полотно на улицах Грибоедова, Гоголя, Тимакова, Зубковой, Прижелезнодорожной, Качевской, Щорса.

Ранее сообщалось, что в Ряжске (Рязанская область) в 2020 году планируют построить платный путепровод через город. В городе будет альтернативный проезд, возможно, менее комфортный.

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