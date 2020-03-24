Водный маршрут из Астрахани до села Яманцуг запускают с апреля

Астраханская область выставила на электронные торги пригородный водный маршрут из Астрахани до села Яманцуг и обратно. Аукцион запланирован на 31 марта. Перевозить пассажиров планируется внутренним водным транспортом общего пользования.

Как пишет «Астрахань 24», маршрут начнет действовать с 24 апреля в период навигации-2020, которая продлится до 8 октября. На маршруте должно работать судно вместимостью не менее 50 человек. В день оно будет совершать по два рейса. Начальная цена контракта — 8,918 млн рублей.

19 марта сообщалось о создании в Астраханской области первого водного полка патрульно-постовой службы. В их распоряжении имеется катер с проблесковыми маячками, оснащенный GPS-навигатором, световой и звуковой сигнализацией, средствами спасения на воде. Полк будет следить за порядком на воде и в прибрежной зоне до конца навигации.