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Снаряд времен войны нашли в селе под Липецком

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В Воловском районе Липецкой области нашли боеприпас, который оказался артиллерийским снарядом 76 мм времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили на территории кладбища в селе Большая Ивановка.

Несмотря на то что боеприпас пролежал в земле 75 лет, местные жители изъять его не решились и вызвали на место взрывотехников.

Снаряд вывезли на полигон Тербунского района и там уничтожили, сообщает GOROD48 со ссылкой на управление государственной противопожарной спасательной службы области.

В 2019 году в Липецкой области открыли памятник «Эхо войны». Он расположен на территории военно-мемориального комплекса в лесном массиве «Широкий» Хлевенского района. В годы Великой Отечественной между селами Дмитряшевка и Отскочное располагался полевой госпиталь, принявший более 3 тыс. раненых.

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