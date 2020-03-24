Снаряд времен войны нашли в селе под Липецком

В Воловском районе Липецкой области нашли боеприпас, который оказался артиллерийским снарядом 76 мм времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили на территории кладбища в селе Большая Ивановка.

Несмотря на то что боеприпас пролежал в земле 75 лет, местные жители изъять его не решились и вызвали на место взрывотехников.

Снаряд вывезли на полигон Тербунского района и там уничтожили, сообщает GOROD48 со ссылкой на управление государственной противопожарной спасательной службы области.

В 2019 году в Липецкой области открыли памятник «Эхо войны». Он расположен на территории военно-мемориального комплекса в лесном массиве «Широкий» Хлевенского района. В годы Великой Отечественной между селами Дмитряшевка и Отскочное располагался полевой госпиталь, принявший более 3 тыс. раненых.