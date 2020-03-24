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Мошенница выманила у пенсионерки 240 тыс. рублей в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разыскивают женщину, которая под предлогом снятия порчи отобрала у пенсионерки около 240 тыс. рублей. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 23 марта, в полицию обратилась женщина 1937 года рождения, проживающая в доме на Звездной улице. Она рассказала, что менее часа назад к ней подошла незнакомая женщина и напросилась в гости. В квартире она предложила снять с пенсионерки порчу, на что та согласилась.

Под этим предлогом незнакомка завладела 206 тыс. рублей, $426, а также 5 немецкими марками. Затем мошенница скрылась.

Полицейские составили приметы подозреваемой и направили ориентировку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в марте сообщалось, что в Омске очередной жертвой мошенников стала 54-летняя жительница Ленинского округа. Поверив лжебанкирам, она лишилась около 670 тыс. рублей.

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