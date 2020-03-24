Карстовый провал образовался в Нижегородской области

В Нижегородской области 24 марта образовался карстовый провал глубиной 10 м. Вблизи находятся жилые дома.

Провал был обнаружен в селе Березники Гагинского района. По данным МЧС, диаметр провала составляет около 15 м. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Провал находится между жилыми домами по улицам Въездной и Молодежной. Расстояние до ближайшего строения составляет около 70 м. Ущерб зданиям и местным жителям не нанесен.

На месте работает оперативная группа. Специалисты выставили ограждение вокруг провала.