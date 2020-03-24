Суд отказался отпустить Калви из-под домашнего ареста

Апелляционный суд отказался отпустить из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера инвестфонда Филиппа Дельпаля. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

10 февраля Мосгорсуд продлил домашний арест Калви и Дельпалю до 13 мая. Основатель Baring Vostok заявил, что будет доказывать свою невиновность в России, и пообещал не скрываться.

Защита подала апелляцию на решение суда в связи с состоянием здоровья Калви. В минувшую пятницу он был прооперирован. Врачи диагностировали у Калви лейкому правого бедра и обнаружили критический недостаток витамина D. Защитники бизнесмена просили обеспечить Калви регулярными прогулками и заявили, что их заявитель готов на залог в размере 20 млн рублей.

2 марта Мосгорсуд оставил под домашним арестом бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова.

Калви и других сотрудников организации и связанных с ними лиц задержали в Москве 15 февраля 2019 года. Их заподозрили в мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей.

Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на растрату в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщали СМИ. Калви не признал свою вину. СК закончил расследование против Калви 27 декабря.