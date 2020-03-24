Два молодых человека погибли при пожаре в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле при пожаре в садовом доме на Ольховке погибли два человека. Об этом сообщает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительной информации, 23 марта четверо молодых людей приехали на дачу отца одного из них. Всю ночь друзья выпивали, а утром сын владельца предложил разъехаться по домам. Двое из них в возрасте 19 и 23 лет отказались и продолжили выпивать, пишет «ТагилСити.ру».

В 7:39 утра соседи заметили огонь в доме и вызвали пожарных. Очаг возгорания находился именно в той комнате, где отдыхали молодые люди. Из-за сильного алкогольного опьянения выбраться они не смогли.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание через два часа. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.

По факту трагедии организована проверка, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

22 марта крупный пожар произошел в частном доме в Челябинской области. Возгорание заметила местная жительница. Вместе со своей знакомой она выбила окна и вытащила из задымленного помещения мать и сына 2019 года рождения. Они вместе спали на диване. Спасти двухлетнюю девочку женщины не смогли.