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Онлайн-наблюдение за лежбищем сивучей организовали в Невельске

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На лежбище в Невельском районе Сахалина вернулись около 200 сивучей. Местные жители считают этих млекопитающих вестниками весны. Сивучи начали приплывать в Невельск еще в 1960-х годах. ​Местом для отдыха они облюбовали один из брекватеров морского рыбного порта.

Сейчас на волноломе находится порядка 200 особей, сообщает ИА SakhalinMedia. Ранее для горожан и туристов проводили экскурсии. Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции поездки к сивучам отменили. В ближайшее время за лежбищем можно будет наблюдать в режиме онлайн на сайте администрации Невельского района.

Хотя сивучи и не находятся под угрозой вымирания, но являются охраняемым видом. В Красной книге IUCN внесены в категорию EN A1b — опасность исчезновения в недалеком будущем. В Красной книге РФ этот вид занесен во 2-ю категорию. На территории России численность сивуча начала резко снижаться с 1970-х годов по не до конца установленным причинам. В 2000-х годах на острове Райкоке проживало до 15% курильской популяции. Крупные лежбища сивучей есть и на Командорских островах.

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