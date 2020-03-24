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Самарская библиотека запустит свой видеоканал

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Самарская областная детская библиотека решила запустить свой библиотечный видеоканал «Еж-ТВ». Он предназначен для удаленной работы с читателями и их родителями. На нем важны не профессиональные звук и освещение, а близкое общение и доступность, продвижение идеи пользы литературы.

Как пишет НИА «Самара», в день на канале будет выходить по одной рубрике с познавательным и полезным контентом. Сотрудники библиотеки в режиме видеозаписи или онлайн-трансляции будут читать книги, делать обзоры новых книг и интернет-ресурсов, научат писать стихи, дадут читателям различные творческие задания и проведут мастер-классы. В видеоформате также будут проводиться встречи с писателями, вопросы для которых будут придумывать сами читатели.

Основные рубрики канала — «Читаем вместе», «Сами с усами», «С дальней полки», «Читательский лайфхак», «Киноповесть». Детям будут давать задания найти произведения в проверенных интернет-источниках, выполнить ту или иную творческую или литературную работу.

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