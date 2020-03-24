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Число погибших от отравления алкоголем в Башкирии сократилось за год

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В Башкортостане сократилось число погибших от отравления алкоголем. С начала 2020 года выявлено 25 летальных случаев.

Десять смертей было зарегистрировано в Уфе. Всего в регионе выявлено 478 случаев острых отравлений химической этиологии. В их числе 117 случаев отравления лекарственными препаратами. Еще 11 человек отравились наркотическими веществами.

За аналогичный период 2019 года от отравления спиртосодержащей продукцией погибли 53 человека. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

23 марта сообщалось об отравлении ребенка настойкой боярышника в Сыктывкаре. Трехлетний мальчик выпил рюмку спиртосодержащей жидкости, после чего был госпитализирован.

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