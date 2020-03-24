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Общественники предложили выдать школьникам компьютеры на карантин

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Общественная палата и Институт прогрессивного образования предложили выдавать нуждающимся российским школьникам необходимую технику для дистанционного обучения на время пандемии короновируса.

Обращение в адрес министра просвещения Сергея Кравцова направили первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Ряд школ в связи с распространением коронавируса перешли на дистанционное обучение, но, по данным общественников, не все учащиеся имеют технические возможности для освоения школьной программы и подготовки к экзаменам в домашних условиях.

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«Мы фиксируем много жалоб от родителей на недостаток технического оборудования, нехватку домашних компьютеров или проблемы с интернет- соединением. Ведь даже если в семье два или три ребенка, но один компьютер, выходить в Сеть на онлайн-уроки уже становится затруднительно», — пояснил инициативу Артем Кирьянов.

Общественники попросили обеспечить бесплатную выдачу по заявкам родителей и законных представителей школьников необходимое оборудование (роутеры, компьютеры-лэптопы) бесплатно на весь необходимый срок. «В первую очередь мы говорим о многодетных и малоимущих семьях», — подчеркнул Артем Кирьянов.

Как добавила Анна Маркс, в России сегодня достаточно высокая обеспеченность школ компьютерной техникой, всё зависит от региона, но в среднем на 100 учеников приходится 13–15 компьютеров: «Часть из них школы могут отдать на время обучения бесплатно», — предложила она.

Как она напомнила, российские операторы связи сделают доступ к образовательным ресурсам бесплатным, поэтому «для отдельных семей можно также договориться о предоставлении роутеров или модемов на безвозмездной основе».

По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.

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