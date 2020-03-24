Полицейские ЕАО привлекут агрономов к операции «Мак-2020»

В правительстве ЕАО состоялось заседание антинаркотической комиссии. Заместитель начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Роман Белямов отметил, что по итогам 2019 года отмечено снижение уровня общеуголовной преступности.

К подготовке и проведению межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2020» на территории области будут привлечены агрономы, их присутствие необходимо в Облученском и Смидовичском районах. На совещании обсудили вопрос приобретения гербицида для проведения эффективной обработки выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли в ранние сроки ее развития, передает ИА ЕАОMedia.

Ранее специалисты Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) впервые использовали в исследовании уровня преступности метод сплошного криминологического наблюдения. Они изучили данные МВД, оценили степень защищенности районов, установили состав населения, проводили эксперименты и опыты. В частности, специалисты проверяли, насколько легко попасть в дома и как население реагирует на появление во дворах незнакомых людей.