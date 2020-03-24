В Кирове оштрафовали унижавшую детей бывшую воспитательницу детсада

Бывшая воспитательница детского сада № 67 города Кирова по решению суда выплатит штраф в размере 30 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ по Кировской области.

Сообщения с жалобами родителей на действия воспитателя появились в СМИ в октябре 2019 года. Педагог, по словам заявителей, оскорбляла воспитанников, применяла физическую силу и унижала подопечных. По результатам проведенной департаментом образования Кирова проверки она была уволена. СУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

«В ходе следствия и на суде установлено, что женщина под предлогом наведения порядка и дисциплины использовала жестокие способы воспитания детей, применяла насилие, унижала их честь и достоинство, высказывая в их адрес оскорбления», — отметили следователи. Суд признал бывшего воспитателя виновной, она оштрафована и лишена права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением несовершеннолетних сроком на три года.

Ранее в марте в ЕАО подтвердили факт угрозы воспитателя заклеить рот скотчем ребенку. Воспитатель, проработавшая всего месяц в этом детском саду, уволилась по собственному желанию с формулировкой «не нашла индивидуального подхода к ребенку».