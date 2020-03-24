Количество автобусов и трамваев увеличат в Липецке в часы пик

В Липецке в утренние и вечерние часы пик на популярных маршрутах увеличат количество рейсов автобусов и трамваев. Это будет сделано в качестве меры профилактики распространения гриппа, ОРВИ и коронавируса.

По словам главы профильного департамента городской администрации Евгения Чекрыжова, которые приводит Lipetskmedia, если автобусы и трамваи популярных маршрутов будут ходить чаще, то в их салонах станет свободнее. Таким образом, горожане смогут немного подождать и сесть в менее загруженное транспортное средство.

Также липчанам рекомендовано по возможности чаще пользоваться личным транспортом и выбирать пешие прогулки. Ранее в качестве профилактической меры власти Липецка приняли решение об отмене массовых мероприятий. Липецкие школы перешли на электронное обучение.

Специалисты Роскачества дали советы, как обезопасить себя при походе в магазин в условиях вспышки коронавируса. Они рекомендуют ходить в магазин в то время, когда там меньше всего народу, надевать перед этим маску, держаться от других покупателей на безопасном расстоянии, а при оплате покупки на кассе применять банковскую карту или приложение на смартфоне.