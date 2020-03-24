Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Калужской области

В Калужской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. К медикам обратились более 7 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, недельная заболеваемость выросла на 8,4%. Об этом сообщает газета «Весть». Зарегистрировано 6985 случаев ОРВИ и 40 случаев гриппа.

При этом медики отмечают, что ни в одной из возрастных групп заболеваемость не превысила эпидемический порог.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области за неделю сократилась заболеваемость ОРВИ и гриппом на 8,3%.