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Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Калужской области

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В Калужской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. К медикам обратились более 7 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, недельная заболеваемость выросла на 8,4%. Об этом сообщает газета «Весть». Зарегистрировано 6985 случаев ОРВИ и 40 случаев гриппа.

При этом медики отмечают, что ни в одной из возрастных групп заболеваемость не превысила эпидемический порог.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области за неделю сократилась заболеваемость ОРВИ и гриппом на 8,3%.

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