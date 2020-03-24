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Более 60 км федеральных дорог восстановят в Татарстане

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В Республике Татарстан в 2020 году приведут в порядок 41 км трассы М-7 «Волга» и 21 км дороги Казань–Буинск–Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

На трех отрезках трассы М-7 в Елабужском, Менделеевском и Мензелинском районе рабочие уложат новый верхний слой покрытия и нанести разметку. Он был подобран по методу объемно-функционального проектирования с учетом интенсивности движения и особенностей климата, пишет ИА «Татар-информ».

Защитный слой также устроят со 109-го по 130-й км автодороги Р-241. Покрытие будет выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Всего в 2020 году в республике приведут в порядок 140 км дорог федерального значения.

18 марта сообщалось, что в Спасском районе в Татарстане в 2020 году отремонтируют участок автодороги регионального значения Ким – Кузнечиха – Лесная Хмелевка. Работы пройдут на отрезке протяженностью 1,5 км.

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