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Электронные проездные билеты в Омске не подорожают

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В Омске на портале госзакупок опубликовали условия аукциона на реализацию электронных проездных билетов. Подрядчика, который будет заниматься продажей билетов «Омка» до 31 декабря 2021 года, ищет муниципальное предприятие «Пассажирсервис». Начальная стоимость контракта — 6 млн рублей.

«Пассажирсервис» выступает посредником между перевозчиками и департаментом транспорта. Он отвечает за финансовые операции с проездными и занимается сопровождением автоматизированной навигационной системы управления транспортом.

Как пишет ИА «Город55», судя по опубликованным условиям, стоимость проездных не изменится. К частности, проездной на 60 поездок обойдется в 1,5 тыс. рублей, а на 30 поездок — в 750 рублей. Безлимитная «Омка», рассчитанная на 15 дней, будет стоить 1050 рублей, а та, которой можно пользоваться месяц, — 2,1 тыс. рублей.

Безлимитные проездные для школьников на полмесяца обойдутся в 400 рублей, а на месяц — в 800 рублей. Таким образом, стоимость проездных не изменится до конца 2021 года.

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