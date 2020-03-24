В депздраве назвали причину смерти москвички в Коммунарке

Пожилая москвичка, которая умерла в больнице в Коммунарке, скончалась от онкологического заболевания, а не от коронавируса. Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения во вторник, 24 марта.

«Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный», — говорится в сообщении.

Пациентка имела паллиативную стадию онкологического заболевания, ее внутренние органы и ткани были поражены метастазами. «Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», — отметили в депздраве.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что 69-летняя Зинаида М. умерла в больнице в Коммунарке, а результат ее теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен. Отмечалось, что в медучреждение она поступила после контакта с дочерью, приехавшей из Португалии.

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