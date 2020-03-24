Прямой эфир

В депздраве назвали причину смерти москвички в Коммунарке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожилая москвичка, которая умерла в больнице в Коммунарке, скончалась от онкологического заболевания, а не от коронавируса. Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения во вторник, 24 марта.

«Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный», — говорится в сообщении.

Пациентка имела паллиативную стадию онкологического заболевания, ее внутренние органы и ткани были поражены метастазами. «Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», — отметили в депздраве.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что 69-летняя Зинаида М. умерла в больнице в Коммунарке, а результат ее теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен. Отмечалось, что в медучреждение она поступила после контакта с дочерью, приехавшей из Португалии.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020