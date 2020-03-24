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Жители Тюмени увидят в небе МКС

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Жители Тюмени в ближайшие две недели, вплоть до 4 апреля, могут наблюдать в небе Международную космическую станцию. Это станет возможным благодаря ясной погоде.

По словам активиста регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации «Тюмень-Космопоиск» Виталия Угренинова, космическая станция будет видна в небе как яркая звездочка, пролетающая с запада на восток. Наблюдать за ней можно в 19:58 и 20:45 по местному времени, пишет портал «Наш город».

24 марта сообщалось, что жители Тюмени со 2 по 4 апреля смогут увидеть редкое космическое явление — сближение Венеры с Плеядами. Это небольшое звездное скопление, но увидеть его обычно в условиях городской засветки невозможно. Венера же в эти дни будет играть роль яркого маяка.

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