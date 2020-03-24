Тюменцы увидят редкое явление на небе в начале апреля

Жители Тюмени со 2 по 4 апреля могут стать свидетелями редкого астрономического явления: сближение Венеры с Плеядами. В эти дни Венера будет находиться рядом с рассеянным скоплением Плеяды.

Как пишет megatyumen.ru со ссылкой на астронома-любителя Виталия Угренинова, Плеяды — небольшое звездное скопление в форме маленького ковша. Без такого яркого маяка, как Венера, найти их в условиях городской засветки гораздо сложнее.

В следующий раз за сближением Венеры с Плеядами можно будет понаблюдать лишь в 2028 году.

В конце февраля астрономы нашли на расстоянии 390 млн световых лет от Земли последствия самого мощного выброса энергии во Вселенной с момента Большого взрыва. Он произошел в районе сверхмассивной черной дыры в галактике в сверхскоплении Змееносца.