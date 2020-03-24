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СМИ сообщили об отключении тепла и горячей воды в 450 квартирах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Тверском районе Москвы 450 квартир остались без тепла и горячей воды из-за пожара в центральном тепловом пункте. Об этом сообщил «РИА Новости» во вторник, 24 марта, представитель экстренных служб города.

Экстренные службы столицы приехали на место ЧП.

По словам собеседника агентства, возгорание произошло по улице Достоевского. Пожар распространился на площади 20 квадратных метров, его уже ликвидировали. Никто не пострадал.

В середине февраля на тепломагистрали в Кемерово произошла двойная авария, в результате чего в девяти жилых домах одного из микрорайонов города отключили горячую воду и снизили параметры теплоснабжения. Аварию обещали устранить в течение дня. Отмечалось, что в тот день температура воздуха в Кемерово была –6 градусов.

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