В Приморье выявлено два случая заражения коронавирусом

Два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в Приморье, оба завозные. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства региона.

Он уточнил, что оба случая были зафиксированы во Владивостоке.

Сейчас заболевшие госпитализированы в инфекционную больницу и находятся под медицинским контролем. Их самочувствие удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Круг лиц, контактировавших с зараженными, выявлен, все эти люди находятся под наблюдением врачей.

Как сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Детковская, один из уроженцев Приморья прибыл из круиза по Европе, второй недавно путешествовал в Мексику.

«Один случай — больной проявил сознательность, избрал… размещение на карантин. Второй был направлен работодателем на лабораторное исследование», — заявила Детковская.

Она также назвала число людей, вступавших в контакт с зараженными. В случае первого пациента это 30 человек, в случае второго — 2.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что оба заболевших не входят в группу риска.

21 марта сообщалось, что жителя Крыма госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Он недавно вернулся из поездки во Францию. Мужчина въехал в регион через Украину. При этом зараженный скрыл информацию о том, что посетил страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире насчитывается более 378,8 тыс. заболевших, более 16,5 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.

В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились.