В России задумались над созданием беспилотника-дезинфектора улиц

Для борьбы с распространением коронавируса в России на улицы могут выйти беспилотные автомобили, распыляющие антисептик на улицах. Его создание займет несколько месяцев и не потребует значительных затрат, сообщил «РИА Новости» официальный представитель «Автонет» Ярослав Федосеев.

Проект планируют внедрить в ближайшее время. Предполагается, что автомобиль будут использовать на перекрытых участках улицы, освобожденных от другого транспорта. Похожую технологию уже применяют в китайской провинции Хубэй.

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.

При этом иммунолог-инфекционист подчеркнул, что паниковать из-за пользования метрополитеном нет причин, однако следует соблюдать правила личной гигиены.

Викулов посоветовал не переживать и по поводу другого общественного транспорта в Москве, так как поручни, валидаторы, турникеты обрабатываются специальным антибактериальным средством. Аналогичная дезинфекция проходит в подъездах жилых домов.

«Самый безопасный — это личный транспорт», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Однако, если нужно выбрать между такси, автобусом или трамваем, стоит отдать предпочтение первому варианту, так как там пассажиропоток гораздо ниже.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer, в мире насчитывается более 378,8 тыс. заболевших, более 16,5 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.