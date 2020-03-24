Телеконференция лидеров G20 должна состояться 26 марта
Экстренный саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что координационная работа уже началась, конференция состоится вечером по японскому времени (днем в России и Европе).
20 марта стало известно, что саммит «двадцатки» пройдет в онлайн-формате по инициативе председательствующей страны — Саудовской Аравии. Это будет первый опыт проведения встречи G20 по видеосвязи. Основной темой предстоящего саммита G20 станут меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
По данным Worldometer, в мире насчитывается более 378,8 тыс. заболевших, более 16,5 тыс. человек скончались. Выздоровели на данный момент около 102 тыс. человек.