Телеконференция лидеров G20 должна состояться 26 марта

Экстренный саммит лидеров стран G20 по ситуации в связи с распространением коронавируса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что координационная работа уже началась, конференция состоится вечером по японскому времени (днем в России и Европе).

20 марта стало известно, что саммит «двадцатки» пройдет в онлайн-формате по инициативе председательствующей страны — Саудовской Аравии. Это будет первый опыт проведения встречи G20 по видеосвязи. Основной темой предстоящего саммита G20 станут меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.