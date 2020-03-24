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Мишустин освободил Жарова от должности руководителя Роскомнадзора

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности. Об этом свидетельствует распоряжение правительства, размещенное на сайте кабмина в понедельник, 23 марта.

Согласно тесту документа, Жаров был освобожден от должности по своей просьбе. Как пишет «Интерфакс», его место в надзорном ведомстве, вероятнее всего, займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

17 марта РБК со ссылкой на источники сообщала, что Жаров покинет Роскомнадзор и возглавит холдинг «Газпром-Медиа». С 2015 года «Газпром-Медиа» возглавлял Дмитрий Чернышенко. 21 января он был назначен вице-премьером в правительстве Мишустина.

Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.

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