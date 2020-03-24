Метель и штормовой ветер стали причиной закрытия дороги в аэропорт Норильска

Полностью перекрыто движение на трассе до аэропорта в Норильске. Причиной стали штормовой ветер, местами до 28 м/с и метель. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию города.

Ранее из-за метели и ветра было перекрыто движение для легковых автомобилей на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель.

«По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31 и 33 маршрутов осуществляется по расписанию. Дополнительные автобусы 33 маршрута для доставки авиапассажиров будут формироваться по прибытию рейсов в аэропорт "Норильск», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, со вторника обучающиеся во вторую смену школьники с 1 по 11 классы могут оставаться дома.

Всего в Алтайском крае из-за метели закрыты для движения около 20 трасс. Отрезанными от внешнего мира оказались несколько сел. В некоторых домах перебои с водоснабжением. В населенные пункты, в который затруднен путь из-за непогоды, организована доставка продовольствия. Дорожные службы активно ведут расчистку от снега.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Норильске снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с, в районах Талнах и Кайеркан порывы 22–27 м/с. Температура воздуха от 7 до 12 градусов мороза.