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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 24 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура воздуха в Москве во вторник, 24 марта, достигнет 5 градусов выше нуля, по области столбики термометров покажут 7 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, в столице сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 763 мм ртутного столба.

Отмечается, что у людей с метеочувствительностью может ухудшиться самочувствие. В частности, возможны головные боли, скачки артериального давления и повышенная утомляемость.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей России ожидают теплые весна и лето. По его словам, средние температурные значения в период с апреля по сентябрь ожидаются в пределах нормы или немного выше.

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