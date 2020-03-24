Синоптики рассказали о погоде в Москве на 24 марта

Температура воздуха в Москве во вторник, 24 марта, достигнет 5 градусов выше нуля, по области столбики термометров покажут 7 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, в столице сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 763 мм ртутного столба.

Отмечается, что у людей с метеочувствительностью может ухудшиться самочувствие. В частности, возможны головные боли, скачки артериального давления и повышенная утомляемость.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей России ожидают теплые весна и лето. По его словам, средние температурные значения в период с апреля по сентябрь ожидаются в пределах нормы или немного выше.