В Челябинске произошла массовая драка у одной из кальянных

Массовая драка посетителей кальянной произошла в Челябинске. Участники потасовки — подростки. Очевидцы вызвали скорую на место конфликта.

Полиция начала проверку. Были ли в драке пострадавшие — неизвестно.

Местные жители рассказывают, что в заведении каждые выходные собираются несовершеннолетние. Ранее там же в драке насмерть ударили ножом 17-летнего подростка.