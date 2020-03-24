Трамп анонсировал начало клинических испытаний лекарства от коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник в Нью-Йорке начнут выдавать противомалярийный препарат Плаквенил (Гидроксихлорохин) для лечения больных COVID-19.
Американский лидер выразил уверенность, что смертность от заболевания, вызванного новым вирусом, будет существенно ниже одного процента.
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник в Нью-Йорке начнут выдавать противомалярийный препарат Плаквенил (Гидроксихлорохин) для лечения больных COVID-19.
Американский лидер выразил уверенность, что смертность от заболевания, вызванного новым вирусом, будет существенно ниже одного процента.