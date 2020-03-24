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Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

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Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил в понедельник, 23 марта, что распространение коронавируса COVID-19 фактически является репетицией биологической войны.

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По мнению доктора, текущая ситуация показывает, насколько медицинские ведомства в мире оказались готовы к подобного родa вызовам.

«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом... И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому», — заявил Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».

Доктор добавил, что необходимо сделать так, чтобы в каждом регионе было всё необходимое для оказания помощи больным.

«Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает, и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать», — подчеркнул Рошаль.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом.

Накануне главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что активность нового коронавируса может значительно снизиться в апреле–мае 2020 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено почти 380 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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