Самолет совершил посадку во Владивостоке после сообщения о «минировании»

Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Владивостока после сообщения о «минировании», сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, лайнер совершал рейс из Москвы во Владивосток. На борту находились 239 пассажиров и 10 членов экипажа.

Самолет благополучно совершил посадку. В настоящее время проводится проверка.

23 марта сообщалось, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту Airbus A330, следующего из Москвы во Владивосток.

Ранее, в течение 20 марта, неизвестные «заминировали» 10 самолетов. 19 марта ТАСС сообщало о поступивших на электронную почту столичного аэропорта Домодедово анонимных сообщениях о взрывчатке на борту самолетов Санкт-Петербург — Москва, Новосибирск–Москва и Москва–Уфа.

В России сообщения о минировании воздушных судов периодически поступают с начала марта. Большинство рейсов связаны с Москвой. Как правило, после экстренных посадок бортов информация об угрозе взрыва не подтверждается.