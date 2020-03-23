Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля, заявил в понедельник, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он напомнил, что коронавирус опасен, в первую очередь, для этих категорий жителей.

Собянин призвал москвичей старшего возраста, а также страдающих хроническими болезнями, не ходить на работу и не посещать общественные места.

Ограничения не распространяются на граждан, которые занимают руководящие должности, и их присутствие необходимо на рабочем месте, а также сотрудников здравоохранения.

Мэр также призвал представителей молодого поколения по возможности ограничить общение с пожилыми людьми, отдав предпочтение контактам по телефону или через интернет.

«Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей», — подчеркнул Собянин.

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили до 10 апреля все массовые мероприятия численностью более 50 человек, а с 21 марта по 12 апреля школы и колледжи Москвы закрыты на карантин. Также отменена продажа билетов водителями общественного транспорта и приостановлена программа «Московское долголетие».

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 350 тыс. человек, погибших — более 15 тыс., а выздоровели более 101 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.