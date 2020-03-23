Прямой эфир
Сюжет:

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля, заявил в понедельник, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он напомнил, что коронавирус опасен, в первую очередь, для этих категорий жителей.

Одни дома: кому следует перейти на уединенный образ жизни
Миллионы россиян попадают в зону риска из-за COVID-19, врачи советуют им постараться не выходить из дома

Собянин призвал москвичей старшего возраста, а также страдающих хроническими болезнями, не ходить на работу и не посещать общественные места.

Ограничения не распространяются на граждан, которые занимают руководящие должности, и их присутствие необходимо на рабочем месте, а также сотрудников здравоохранения.

Мэр также призвал представителей молодого поколения по возможности ограничить общение с пожилыми людьми, отдав предпочтение контактам по телефону или через интернет.

«Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей», — подчеркнул Собянин.

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили до 10 апреля все массовые мероприятия численностью более 50 человек, а с 21 марта по 12 апреля школы и колледжи Москвы закрыты на карантин. Также отменена продажа билетов водителями общественного транспорта и приостановлена программа «Московское долголетие».

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 350 тыс. человек, погибших — более 15 тыс., а выздоровели более 101 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский дал совет украинцам на время карантина
Инфекциониста с коронавирусом из Ставрополья лишили статуса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020